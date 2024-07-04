Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komite Toplantısı’na katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Radisson Blu Iveria Hotel’de yer alan toplantı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi üyesi ve Tiflis Belediye Başkanı Kahka Kaladze’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

İzleme Komitesi, Gürcistan'ın uluslararası alanda tanınan sınırları içerisinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteğini yineledi.

Gürcistan toplumundaki gerginliklerden ve artan kutuplaşmadan derin endişe duyulduğuna da dikkat çekildi.

İzlanda, Letonya, Finlandiya’nın Avrupa Yerel Yönetimler ve Özerklik Şartı’nın uygulanması ile ilgili izleme raporları kabul edildi.

Ardından, Avrupa Yerel yönetimler ve Özerklik Şartı’nın Lihtenştayn ve Türkiye’de uygulanması ile ilgili izleme raporlarının gündeme geldiği toplantıda, Türkiye ve Romanya’da bir süre önce gerçekleştirilen Yerel ve Bölgesel Seçimlerle ilgili gözlemler ele alındı.

Avrupa Yerel Yönetim Şartına Uyum ve Üye Devletlere Göre Seçim Standartları açısından Arnavutluk ve Moldovya’daki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Ukrayna’daki belediye ve bölgelerdeki son durum da değerlendirildi.

Yerel demokrasilerdeki karşılaşılan zorluklara dikkat çekilen toplantıda, son olarak, 2024-2025 yılı çalışma planı, yapılması planlanan kongre ve toplantı tarihleri görüşüldü.

Burada, iktidar partisi, muhalefet ve sivil toplumun ulusal ve yerel düzeydeki temsilcileriyle de bir araya gelme fırsatı yakalayan, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, temaslarını tamamlamalarının ardından dün akşam ülkeye döndü.