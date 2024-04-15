Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediyenin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle organize ettiği Çocuk Şenliği gösterisine katılarak, çocuklara hitap etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özçınar, Atatürk’ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, yarının geleceğini emanet ettiği çocuklara armağan ettiğini anımsatarak, “Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, tüm çocuklarımıza barış ve huzur içinde yaşayacağı bir dünya diliyorum” dedi.

Güzelyurt Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye sınırlarındaki anaokul ve ilkokullara yönelik organize ettiği Çocuk Şenliği’nin ilki bugün yapıldı. Program, Güzelyurt AKM’de yer aldı.

Eğlence kapsamında kukla gösterisi, Game of Gölge grubunun popüler sanatçıların, futbolcuların ve hayvan figürleri şekillerinin yer aldığı gölge oyunları sunuldu.

Animasyon gösterilerinin de yer aldığı Çocuk Şenliği yarın da devam edecek.