Kitabın tanıtımı ve imza günü 20 Kasım Çarşamba günü Girne Halk Kütüphanesi’nde yapılacak

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret eden Özay Akif Elder, yeni çıkan Leymosun isimli kitabını Zaimağaoğlu’na takdim etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu’na yazmış olduğu kitapları hakkında bilgi veren Özay Akif Elder, Ateş Matbaası tarafından basılan Leymosun’un yayımlanmış üçüncü kitabı olduğunu belirtti. İlk kitabının Limasollular Derneği tarafından yayımlanan Leymosun ve Kadınları olduğunu ifade eden Elder, Selçuk Akif ile birlikte yazdığı Geçmişten Yankılar isimli kitabının ise İngilizce ve Yunanca’ya da çevrilerek yayımlanmış olduğunu bildirdi. Elder, Leymosun Kıbrıs Türk cemaati ve mirasını konu alan Geçmişten Yankılar isimli kitabının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından devlet ödülü ile ödüllendirilmiş olduğuna dikkat çekti. Elder, Leymosun isimli son kitabının tanıtım ve imza gününü 20 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Girne Halk Kütüphanesi’nde yapacağını hatırlatarak, Zaimağaoğlu’nu imza gününe davet etti.

-Zaimağaoğlu

Kendisinin de Limasol kökenli olduğunu bildiren Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, Özay Akif Elder’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarihe tanıklık etmiş kişilerin anılarını yazmasının, içinde yaşadıkları toplumun sosyokültürel değerlerinin de kayıt altına alınmasına hizmet ettiğini vurgulayan Şirin Zaimağaoğlu, Özay Akif Elder’e kitabını kendisine takdim ettiği için teşekkür etti. Zaimağaoğlu, 1936 yılında Limasol’da dünyaya gelen ve İngiliz Koloni İdaresi ile Kıbrıs Cumhuriyeti dönemlerinde 18 yıl Limasol ve Mağusa gümrüklerinde çalıştıktan sonra, 1982-1996 yılları arasında da KKTC Gümrük Dairesi’nde görev yaparak buradan emekli olan Özay Akif Elder’in Leymosun isimli kitabının tanıtım ve imza gününü Girne Halk Kütüphanesi’nde yapacak olmasının anlamlı olduğunu vurguladı.