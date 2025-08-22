(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 16 yaşından küçük öz oğluna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 48 yaşındaki B.K. “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” , “Öz çocuğuna karşı cinsel saldırı” ve “Darp” suçlamalarıyla yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Toykan Gülerler mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2023-2025 yılları içerisinde Alayköy’de ikametgahta birlikte yaşadığı 16 yaşından küçük öz oğlunun evin muhtelif odalarında cinsel bir davranışla birden çok kez her iki eli ile göğüslerini sıkıp okşayarak, meme uçlarını sıkarak ve iç çamaşırı üzerinden cinsel organına temas edip, iki kez dudağından öperek, cinsel saldırıda ve çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Polis, olayın müştekinin intihara teşebbüs edip, hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Polis, zanlının 18 Ağustos’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, USB ve bir adet bilgisayarın emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, oğluyla sadece şakalaştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 3 doktorun kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, müştekinin çocuk cerrahı tarafından muayene edildiğini ancak cinsel temas bulgusuna rastlanmadığını kaydetti. Polis, çocuğun adli tıp uzmanı tarafından da muayene edileceğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca psikologlar tarafından da muayene edileceğini açıkladı. Polis, zanlının evinde bulunan emarelerin DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini,10 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini, çocuğun daha önce birkaç kez intihara teşebbüs ettiğini, 2 psikolog tarafından terapi gördüğünü, doktorlardan da ifade alınacağını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.