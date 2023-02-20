Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Öz çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekcesi ile tutuklanan zanlı H.A yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı. Polis, 2020 yılı ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında zanlı H.A’nın Çocuğun cinsel istismarı ve Çocuğa cinsel saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.02.2023 tarihinde psikoloğun Adli Şube’ye gelerek, danışanı olan 10 yaşındaki erkek çocuğunun okula gitmek istemediği gerekçesiyle okula gitmek istememesi nedeniyle terapiye başladığını ve öz babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı. Polis, müşteki ile annesinin adli şubeye celp edilip, uzman eşliğinde ifade alındığını belirtti. Polis, zanlı ile müştekinin Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirlmesi gerektiğini söyledi. Polis, müştekinin annesinin, çocuğuna şikayeti geri çekmesi yönünde baskı yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına ve çocuğun annesinin ile sosyal hizmetler uzmanı tarafından rapor hazırlanmasına emir verdi.