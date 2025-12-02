Oxford Üniversitesi, 2025’in kelimesi olarak “Rage bait”i seçti. Türkçeye “öfke yemi” olarak çevrilen bu terim, kasıtlı bir şekilde kullanıcıların öfkesini tetikleyen ve dikkatlerini çekmeyi amaçlayan çevrimiçi içerikleri ifade ediyor.

Öfke yemi anlamına gelen bu terim, sosyal medyada kasıtlı olarak öfke uyandıran ve kullanıcı etkileşimini artırmayı hedefleyen paylaşımları tanımlıyor. BBC’ye göre “rage bait”, clickbait’in öfkeyle tetiklenen hali olarak tanımlanıyor ve çevrimiçi manipülasyon taktiklerine dikkat çekiyor.

-Sosyal medyada öfkeyle etkileşim

BBC’ye göre öfke yemi, clickbait’in bir türü olarak, insanların içerikleri izleme veya okuma dürtüsünü artırmak için kullanılıyor. Amaç, sosyal medya platformlarının görünürlüğünü artırmak ve kullanıcıları sinirlendirerek etkileşime yönlendirmek.

-Diğer dikkat çeken terimler

Oxford’un 2025 listesinde ayrıca “aura çiftçiliği” ve “biyolojik hile” gibi terimler de yer aldı. Aura çiftçiliği, kişilerin kendilerini etkileyici ve karizmatik göstermek için davranışlarını ve duruşlarını planlamasını ifade ediyor. Biyolojik hile ise diyet, egzersiz veya teknolojik araçlarla fiziksel ve zihinsel performansı artırma çabalarını kapsıyor.

-Rage bait öne çıktı

Rage bait, halk oylamasında diğer terimleri geride bırakarak yılın kelimesi seçildi. Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, “Öfke tuzağı kelimesinin yaygınlaşması, çevrimiçi manipülasyon yöntemlerinin giderek farkına vardığımızı gösteriyor” dedi.

-Geçmiş yılların kelimeleri

Oxford’un geçmiş yıllardaki seçilen kelimeleri de sosyal ve kültürel eğilimleri yansıtıyor. 2024’te “beyin çürümesi”, 2023’te “rizz” (cazibe), 2022’de “goblin mode”, 2021’de ise “vax” (aşılanmak) yılın kelimesi olarak seçilmişti.