Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen yüksek ölü sayısından endişe duyduğunu söyledi.

Giese, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Gazze'deki ateşkes ihlallerine değindi.

Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü ve ölümlerin arttığını belirten Giese, "Son günlerdeki yüksek ölü ve yaralı sayısı son derece endişe verici. Tüm tarafların anlaşmaya uyması hayati önem taşıyor, çünkü yeni sağlanan ateşkesi tehlikeye atmamak önemli. Diplomatik çabalarımız da buna odaklanıyor." dedi.

Giese, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması planlarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunu "olumlu bir sinyal" olarak gördüklerini dile getirdi.

Açılışın duyurulduğu gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek gerektiğini vurgulayan Giese, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için sınır kapılarının daha fazla açılması çağrısında bulundu.

Giese, bir soru üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun İsrail'in 1981'de ilhak ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini talep eden karara "evet" oyu verdiklerini hatırlatarak, "Yani, bunu destekledik. Bu kararın içeriği oldukça ayrıntılı ve kapsamlı. İçeriğin bir kısmı Golan'ın uluslararası hukuka göre Suriye'ye ait olduğu yönünde." ifadelerini kullandı.