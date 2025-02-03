Eski Güzelyurt - Lefke ana yolunda otobüs ile salon aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18.10 sıralarında meydana geldi.

Eski Güzelyurt - Lefke ana yolunda 3-4 km'leri arasında, Mulazadi Samson, yönetimindeki TAR 667 plakalı otobüs araçla Güzelyurt istikametinden Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kemal Çiftgül yönetimindeki Elektrik Kurumuna ait SD 133 plakalı iş aracına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan toplam 5 kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı kazaya ilişkin yeni gelişme paylaştı. Yapılan paylaşım şöyle:

"Eski Güzelyurt - Lefke Anayolunun 3-4 km'leri arasında akşam üzeri meydana gelen kazada toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SD 133 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sainer SEYİTLER (E-48), TAR 667 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Florıberi NGABONZIZA (E-25), Rober NIYOMUNGERİ (E-24) ve Regıs ISHIMWE (E-25) yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerinden sonra, TAR 667 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Florıbert NGABONZIZA sevk edildikleri Cengiz Topel Hastanesinde Acil Serviste müşahade altına alınırken, TAR 667 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Regis ISHIMWE Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde, Robert NIYOMUNGERİ Ortopedi Servisinde, SD 133 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal ÇİFTGÜL ise Acil Serviste müşahade altına alındılar"

Fotoğraf: Gadara Medya