(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında azmettirici olduğu gerekçesiyle tutuklanan Burak Akdağ’ın suçla bağlantısı tespit edilemeyerek, serbest bırakılırken, Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez, Wrtan Yılmaz, Burak Göcek, Azizcan Göcek, Hüseyin Karabardak isimli zanlılar tutuklandı.

Tutuklu bulunan Abdullah Kürtül, Ferdi Yıldırım’la birlikte zanlı sayısı sekize çıkarken, tüm zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal, zanlıların 6 Ocak 2026’de Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutukladığını söyledi. Polis, A.K'nin 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Polis, zanlının 5 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi yaraladığını belirtti. Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda araçlarda da hasar oluştuğunu ifade etti. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 2 adet tabanca ve 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Ferdi Yıldırım’ın da 10 Ocak tarihinde Girne’de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Turgal, incelenen kamera görüntülerinde Kürtül’e tabancayı teslim eden aracın, zanlı Ferdi Yıldırım’ın kullandığının belirlendiğini açıkladı. polis, mesele kapsamında 15 Ocak tarihinde İskele, Lefkoşa ve Beyarmudu’nda gerçekleştirilen operasyonlarda Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez, Wrtan Yılmaz, Burak Göcek, Azizcan Göcek, Hüseyin Karabardak’ın tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Düzova’nın Beyarmudu kapısında, Eğmez’in ise Metehan kapısında yakalandığını belirtti. Polis, zanlıların gösterimi ile olayda kullanılan motosikletin teslim edildiği boş arazide arama yapıldığını, motora ait olduğu düşünülen bir parçanın bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, K’ün 2 ayrı ifade verdiğini, bu ifadelerin araştırılacağını, aranan şahıslar olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın KKTC genelinde kamera görüntülerinin incelenmesiyle sürdüğünü, K’Ün 29 Aralık’ta ülkeye gelmesiyle birlikte ülkede bulunduğu bir haftalık sürecin detaylı şekilde araştırıldığını mahkemeye aktardı.Polis, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ve tüm bu hususların araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, olay öncesi, olay anı, olay sonrası birçok kamera kaydının incelenmesi gerektiğini, dijital verilerin incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti. Savcı, İskele ve Beyarmudu bölgesindeki kameraların da toplanıp incelenmesi gerektiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları süreye itiraz etmezken, polis sorular yöneltti. K’ün avukatı, müvekkilinin verdiği ikinci gönüllü ifadenin usule uygun alınmadığını, sosyal hizmetler görevlisi ile babasının yanında bulunmadığını ve müvekkiline baskı yapıldığını ileri sürdü.

Zanlı Eğmez’in avukatı müvekkilinin olayla bağlantısının ne olduğunu sordu. Polis, Eğmez’in olayda K’ün kullandığı motosikleti Güney Kıbrıs’tan getirdiğini, Beyarmudu bölgesinde Düzova’nın mandırasının olduğu bölgeye götürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Eğmez’in avukatı ise müvekkilinin motosikleti Pile bölgesinden getirip, İngiliz üslerinin olduğu ara bölgeye yani KKTC sınırlarının dışına bıraktığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.