Girne’de dün gece 00.15’te bir otelde, misafir olarak konaklayan Mustafa Caner (E-62), otelin lobisinde aniden rahatsızlanıp ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Polis, Caner’in doktor tarafından yapılan fiziki muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmadığını açıkladı.
Caner’in ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği kaydedildi.