Girne’de dün gece 00.15’te bir otelde, misafir olarak konaklayan Mustafa Caner (E-62), otelin lobisinde aniden rahatsızlanıp ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, Caner’in doktor tarafından yapılan fiziki muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmadığını açıkladı.

Caner’in ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği kaydedildi.