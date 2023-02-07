Gaziantep Başkonsolusu Fatma Demirel, BRT‘de yayınlanan ‘Sabah Haber’e yaptığı telefon bağlantısında son gelişmeleri aktardı.

Fatma Demirel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibinin, Adıyaman’da Kıbrıslı Türk öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanına ulaşır ulaşmaz arama kurtarma faaliyetlerine başladığını aktardı.

Demirel, gece boyunca çalışmaların devam ettiğini kaydederek, tüm ekiplerin canla başla çalışamalara aralıksız devam ettiğini söyledi.

Geceden beri süren çalışmalarda 10 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklayan Demirel, “Gece boyunca 10 kişi çıkarıldı. Spor kafilesinden kimseye ulaşılmadı” diye konuştu.