Euronews’ün haberine göre İspanya’nın Vall d’Hebron Üniversite Hastanesi’nde yapılan operasyon, enfeksiyon nedeniyle yüz dokusunda ciddi nekroz gelişen ve bu nedenle nefes alma, beslenme ve konuşma gibi temel işlevlerde zorlanan bir hastaya yapıldı.

Yüzü kısmen yeniden yapılandırılan hasta iyileşme sürecinde.

Donör, ötanazi kararı öncesinde organ ve doku bağışında bulunma isteğini açıkça beyan etmişti.

Bu sayede tıbbi ekipler operasyonu önceden planlayabildi. Yüz dokularının hassas adaptasyonunu da içeren teknik hazırlık süreci titizlikle yürütüldü.

100 sağlık profesyoneli katıldı

Vall d’Hebron Plastik Cerrahi ve Yanık Servisi Başkanı Dr. Joan Pere Barret’in yönettiği ameliyata cerrah, anestezi uzmanı ve hemşirelerin yanısıra mikrocerrahi, immünoloji ve ruh sağlığı alanlarından yaklaşık 100 sağlık profesyoneli katıldı.

Dr. Barret bu tür operasyonların yalnızca deri, kas, sinir ve kemik yapıların naklini değil, aynı zamanda organ reddini önlemek için ömür boyu sürecek immünsüpresif tedaviyi de içerdiğini söyledi. Bu nedenle sürecin karmaşık bir hazırlık ve uzun vadeli bir takibi gerektirdiğini belirtti.

Operasyonun etik ve yasal protokollere uygun yapıldığını belirten hastane, ilerlemeyi donör ve ailesinin olağanüstü cömertliği sayesinde mümkün olabildiğini kaydetti.

Vall d’Hebron, yüz nakli alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri. 2010’da ilk total yüz naklini yapan hastane, o tarihten bu yana çok sayıda benzer operasyonla uluslararası öncülüğünü pekiştirdi.