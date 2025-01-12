KKTC’de “Bir Milyon Fidan” hedefine ulaşmak doğrultusunda, dün Ortaköy’de bulunan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı sınırları içine ağaç dikimi yapıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, tümen ve tugay komutanları, bazı siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"El Ele Yeşil Bir Geleceğe" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı personeli, aileleri ile üniversiteler ve ortaöğretim öğrencileri de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla saat 11.00'da başlayan ağaçlandırma etkinliği kapsamında; servi, kızılçam, parkinsonya, portakal, limon ve mandalinadan oluşan 3 bin fidan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı alanı içine ekildi. Dünü ağaç dikme etkinliği ile Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı sınırları içindeki ağaç sayısı 8 bine yükseltildi.

KKTC'de “Bir Milyon Fidan” hedefi ve “El Ele Yeşil Bir Geleceğe” sloganıyla, doğal dengenin korunması, ağaç ve doğa sevgisinin geliştirilmesi maksadıyla yapılan etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.