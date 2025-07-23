(Kamalı Haber) - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen, 75 gram kokain ve 35 adet hapın ele geçirildiği operasyonda tutuklanan zanlılar Eyüp Seyfioğlu ve Ahmet Said Erciyes yeniden mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 11. 40 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortaköy’de araç içerisinde şüpheli görülen zanlı Eyüp Seyfioğlu’nun ekipleri görünce aracın camından naylon bir poşet attığının görüldüğünü söyledi. Polis, atılan poşetin emare alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının attığı poşette 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, akabinde zanlının Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını, 25 gram kokain ile 35 adet uyuşturucu hap olduğuna inanılan maddeler ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri Erciyes’in evinde sakladığını, 30 Haziran’da uyuşturucuları kendi ikametgahına getirdiğini söylediğini kaydetti. Polis, Erciyes’in de tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Erciyes’in Köşklüçiftlik’teki evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Seyfioğlu ile Erciyes’in gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak soruşturma maksatlı aleyhlerine tutukluluk süreleri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, alınan sürelerde 6 kişinin sorgulandığını, 2 ifade temin edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların kendi istekleriyle kan ve idrar örneği verdiğini, bu örneklerin uyuşturucu testi için analize gönderildiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili bir adet kamera görüntüsü tespit edildiğini ve bu görüntünün inceleneceğini ancak zanlıların soruşturmanın kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile zanlı Eyüp Seyfioğlu’nun davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine, zanlı Erciyes’in ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 50 bin TL nakit teminata yatırması ve 2 kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.