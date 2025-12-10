Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO), 5 Aralık 2018’te yoğun yağışların oluşturduğu akarsuda dört gencin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şiddetli yağışların yaşandığı bugünlerde güvenli araç kullanımına dair uyarılarda bulundu.

Su birikintilerinin tekerlek yüzeyleri ile zemin arasında film tabakası oluşturmasından dolayı sürücülerin aracın direksiyonlama ve frenleme yeteneğini kaybedebileceğine işaret edilerek, yol boyu su birikintisi ya da akarsuyla karşılaşıldığı zaman, 4’lü ikaz ışıkları yakılıp, azami düşük hızda seyredilmesi, akarsunun yüksekliği 15 cm’in üzerinde ise girilmemesini tavsiye edildi.

MMO açıklamasında şu uyarılarda bulunuldu:

“Su birikintisine yüksek hızda girmeyiniz. Sıçrayan su diğer araç sürücüsünün hakimiyet için gerekli görüşünü ortadan kaldıracak.Frenleme yüzeyleri ıslandığında fren etkinliği azalacağı ve emniyetli durma mesafesi artacağından, takip mesafenizi daha güvenli uzaklıkta uygulayınız.

Yol yüzeyi boyunca oluşan akarsu sözkonusu olduğunda, 4’lü ikaz ışıklarını yakıp, aracınızı azami düşük hızda kullanınız. Su birikintisinin arabanın karın altı yüksekliğinden daha düşük olduğundan emin iseniz düşük hızda geçiniz. Akarsunun yüksekliği 15 cm’in üzerinde ise girmeyiniz. Girerseniz önceden tetkik ettikten sonra giriniz ve su birikintisinden çıkıldığında frenlerin hizmet dışı olacağını unutmayınız. Arabanın karın altı derinliğinden daha derin sulara girildiğinde, kaldırma gücü nedeniyle aracın zeminle teması kesilir, fren sistemi ve direksiyon sistemi devre dışı kalır. Bu durum özellikle Lefkoşa – Girne istikametinde boğaz yokuşunun başlangıcında her yağmurda ortaya çıkmaktadır. Bu hususu göz önüne alınız."

-"Eğer su seviyesi yüksek ve gözle görülen bir debi varsa, girmeyiniz"

Yol boyunca oluşan akarsuda, eğer su seviyesi yüksek ve gözle görülen bir debi varsa, sürücülerin suya girmemeleri belirtilen açıklamada, trafikten sorumlu kurumların da yollarda oluşan akarsuları ve su birikintileri oluşan bölgeleri tespit ederek, araç kullanıcılarını uyarmaları kaydedildi.

Islak zeminin (yol) sürtünme katsayısını azaltacağı, aracın durma mesafesini artıracağı vurgulanarak, "Islak zemin yüzde 30 oranında durma mesafesini artırdığını kabul ederek, belirlenen azami hız limitlerinden yüzde 30 oranında daha yavaş 'azami hız' belirleyiniz." ifadesi kullanıldı.

Durma mesafesi ıslak zeminde daha uzun olacağından, öndeki araç mesafesinin en az 50 metre olarak sabitlenmesi gerektiği uyarısı yapılarak, bunlara ek olarak, Polis Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki tüm uyarılarının da dikkate alınması çağrısı yapıldı.