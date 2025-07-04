(Kamalı Haber)Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen, 75 gram kokain ve 35 adet hapın ele geçirildiği operasyonda tutuklanan zanlılar Eyüp Seyfioğlu, Mehmet Berzan Çiftel ve Ahmet Said Erciyes yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 11. 40 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortaköy’de araç içerisinde şüpheli görülen zanlı Eyüp Seyfioğlu’nun ekipleri görünce aracın camından naylon bir poşet attığının görüldüğünü söyledi. Polis, atılan poşetin emare alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının attığı poşette 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, akabinde zanlının Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını, 25 gram kokain ile 35 adet uyuşturucu hap olduğuna inanılan maddeler ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri Çiftel ve Erciyes’in evinde sakladığını, onların 30 Haziran’da uyuşturucuları kendi ikametgahlarına getirdiğini söylediğini kaydetti. Polis, Çiflel ve Erciyes’in de tutuklandığını belirtti. Polis, Çiftel’in Kızılbaş’taki evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal plak, 2 adet kart, 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Erciyes’in Köşklüçiftlik’teki evinde yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Seyfioğlu ile Erciyes’in gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, 2 günde 6 kişinin sorgulandığını, 2 ifade temin edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların kendi istekleriyle kan ve idrar örneği verdiğini, bu örneklerin uyuşturucu testi için analize gönderileceğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili bir adet kamera görüntüsü tespit edildiğini ve bu görüntünün inceleneceğini kaydetti. Zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini belirten polis, aranan 2 kişi olduğunu da söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 7gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.