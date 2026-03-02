İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi.

-İran basını: ABD-İsrail'in Tahran'ın kuzeyine saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.

-İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 170 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

-İran bölge ülkelerine gece saatlerinde de saldırılar düzenledi

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama’daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, düşürülen bir füzenin şarapnelleri nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Manama’daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını aktardı.

-BAE ve Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

BAE’nin Dubai kentinin de akşam saatlerinde İran’ın saldırılarının hedef olduğu iddia edildi.

Görgü tanıkları, hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir can kaybı açıklaması yapılmadı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise sabaha karşı ülkenin orta kesimlerinde tespit edilen "düşman hava hedeflerine" hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği ve bunların engellendiği duyuruldu.

Açıklamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Kuveyt resmi haber ajansına göre, Ticaret ve Sanayi Bakanı Usame Budi, bölgedeki askeri tırmanış nedeniyle iç piyasada istikrarı korumak amacıyla tüm gıda ürünlerinin ihracatını yasaklama kararı aldı.

İran’dan BM'ye çağrı: ABD ve İsrail, Hamaney’e suikastla uluslararası hukuku ihlal etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubu yayımladı.

Buna göre, Erakçi, İran lideri Hamaney'e saldırının uluslararası hukuk ve örfün bağlayıcı ilkelerinin yanı sıra 1973 tarihli Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi’nde yer alan ilkelere de aykırı olduğunu belirtti.

Erakçi, "Bu eylem, ilgili ihlalde bulunan devletlerin uluslararası sorumluluğunu doğurmaktadır. Ayrıca ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ve bu suç teşkil eden fiilin planlanması, emredilmesi, onaylanması, işlenmesi ya da herhangi bir şekilde yardım ve yataklık edilmesine katılan tüm kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güvenlik Konseyini, Hamaney’e yönelik saldırının hesabının sorulması için derhal somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

-İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani: ABD'yle müzakere yapmayacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı ‘Önce Amerika’ sloganını ‘Önce İsrail’e’ dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail’in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.

Laricani, Trump'ı, "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.

-Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı iddiası

Irak’ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD’ye ait lojistik bir üsse yönelik insansız hava aracı (İHA) girişiminin hava savunma sistemlerince engellendiği iddia edildi.

Irak medyasında yer alan haberlerde, 2 İHA'nın ABD Victoria Lojistik Üssü'nü hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberlerde, ABD üssündeki hava savunma sistemlerinin İHA'lardan birini engellediği, diğerinin ise Irak Özel Harekat Komutanlığı karargahında hasara yol açtığı ancak can kaybı olmadığı belirtildi.

Irak’taki Şii milis grubu Haşdi Şabi de yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Enbar kentinde bulunan karargahına yönelik "ABD-İsrail hava saldırısında" 4 mensubunun hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

AA muhabirinin resmi kaynaklardan derlediği verilere göre İran, 2 gün içinde bölgedeki Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik toplam 1311 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi.

-Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi, BMGK’den "İran’ın ihlallerinin önlenmesini" istedi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları Konseyi, İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "ihlallerin önlenmesi için derhal ve kararlı bir tutum alma" çağrısında bulundu.

KİK’ten yapılan açıklamada, 50. Olağanüstü Bakanlar Konseyi toplantısının dışişleri bakanlarının katılımıyla çevrim içi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda "bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ve barışın sağlanmasına yönelik çabaların eşgüdüm içinde yürütülmesi için gerekli tedbir ve adımların ele alındığı" aktarıldı.

İran’ın Körfez ülkelerine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının sivil tesisler, hizmet altyapıları ve yerleşim alanlarında büyük hasara yol açtığına işaret edilen açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanların güvenlik ve hayatını tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırılar ve Ürdün’ün de hedef alınması "egemenliğin açık ihlali ve iyi komşuluk ilkelerine aykırı" olarak nitelendirilerek, en güçlü ifadelerle kınandı.

Saldırıların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası insani hukukun ağır ihlali anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, KİK ülkelerinin tam dayanışma içinde olduğunun ve herhangi bir üye ülkeye yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağının altı çizildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkının saklı tutulduğuna işaret edilerek, egemenlik ve güvenliğin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

İran’ın "gerekçesiz saldırıları" karşısında güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm seçeneklerin değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, KİK ülkelerinin gerilimin tırmanmaması için diplomatik çaba gösterdiği ve topraklarının İran’a yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmadığını vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunularak, bölgedeki hava ve deniz güvenliğinin, su yollarının ve küresel enerji piyasalarının istikrarının korunmasının önemine dikkati çekildi.

Körfez bölgesinin istikrarının yalnızca bölgesel değil küresel ekonomi ve deniz ticareti açısından da hayati önemde olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma saldırıları kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden "sivillerin hayatını tehlikeye atan bu ihlallerin önlenmesi ve tekrarının engellenmesi için derhal ve kararlı bir tutum sergilemesi" istendi.

İran ile sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu çerçevede arabuluculuk çabaları dolayısıyla Umman’ın rolü takdir edildi.

Açıklamada, mevcut krizin aşılması ve bölge güvenliğinin korunması için diyalog ve diplomasinin tek yol olduğu belirtilerek, olası bir tırmanmanın bölgesel ve uluslararası barışa ciddi ve yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

-Rumlar, Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssündeki patlamanın İHA kaynaklı olduğunu açıkladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Akrotiri Üssü'nde (İngiliz egemen üssü) yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, "Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler." ifadesini kullandı.

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulunun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde gece patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

İngiltere, GKRY'deki İngiliz üssüne yapılan İHA saldırısına karşılık verildiğini duyurdu

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'de bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

⁠-ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.