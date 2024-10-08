(Kamalı Haber)- Orman Dairesinde meydana gelen” Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından tutuklanan eski müdür Salih Güneş, Ahmet Büyükoğlu ve 3 İbrahim Kandemir teminat talebiyle bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Burçin Korgan mahkemede olguları aktardı.

Korgan, Polis Genel Müdürlüğü kanalı ile alınan yazıda; Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı'nın Orman Dairesinde yapmış olduğu denetimlerde, vardiya çalışmayan personelin vardiya tahsisatı aldıklarına dair tespitleri bulunduğu ve bununla ilgili soruşturma başlatılmasının istendiği öğrenilmesi üzerine bir araştırma başlatıldığını söyledi. Polis, başlatılan soruşturmada Orman Dairesi Müdürlüğü'nde muhasebe memuru olarak görev yapmakta olan İbrahim Kandemir ve Ahmet Büyükoğlu’nun EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) sistemi üzerinden göndermiş oldukları kendi isimleri bulunmayan E imzalı vardiya tahsisatı beyannamelerini sahteleyip vardiya çalışmadıkları halde çalışır gibi göstererek bahse konu belgelere kendi isimlerini ekleyip Maliye Dairesi'ne vererek tedavüle sürüp 2024 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında İbrahim Kandemir toplamda 23.254.89 TL, Ahmet Büyükoğlu ise toplamda 19.737,33 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların hazırladığı sahte belgelere gerek E imza gerekse ıslak imzaları ilgili dönemde Orman Dairesi Müdürü olan Salih Güneş’in atıp görevini kötüye kullanarak İbrahim Kandemir ve Ahmet Büyükoğlu'nun haksız kazanç almasını sağladığını belirtti. Polis, Güneş’in birinci Derece Mühendis statüsünde olup 12 Ağustos 2022-20 Mart 2024 tarihleri arasında Orman Dairesi Müdürlüğü görevi yaptığını söyledi. Polis, Ahmet Büyükoğlu’nun Yarı Kalifiye İşçi statüsünde olup 04.04.2019 tarihinde Orman Dairesinde göreve başladığını, daha sonralarında muhasebe bölümünde mesai olarak görevlendirildiğini belirtti. Polis, İbrahim Kandemir’in dördüncü Derece Kitabet Yardımcısı statüsünde olup 02.01.2020 tarihinden itibaren Orman Dairesi muhasebe bölümünde mesai çalıştığını belirtti.

Polis, zanlıların Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulunun hazırlamış olduğu ara rapora istinaden mahkemenin huzuruna çıkartıldıklarını, Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulunun geriye dönük araştırmalarının halen devam ettiğini belirtti. Polis, zanlılardan el yazı ve imza örneği aldıklarını, araştırmaların süreceğini kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.





Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.