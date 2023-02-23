Siyaset ve hukuk camiasının duayen ismi, 1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçilen, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunmuş, UBP Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, Orhan Zihni Bilgehan için Mahkemeler önünde anma töreni düzenlendi.

Törene ailesi ve sevenleri başta olmak üzere Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Barolar Birliği yetkilileri, milletvekilleri ve hukuk camiasından pek çok isim katıldı.

-Bilgehan: "Kıbrıs halkının adaletinden şüphe etmediği güvenilir bir yargıçtı"

Törende ilk olarak torunu Sevin Bilgehan konuştu.

Bilgehan “93 yıllık hayatında dört temel olgu vardı. Adalet, doğru devlet adamlığı, aile ve vatan sevgisi. Bu olgular hepimiz için vasiyet değerindedir. Haksızlığın karşısında doğrularla savaşan adil ve yürekli örnek bir hukuk adamı oldu. Kıbrıs halkının adaletinden şüphe etmediği güvenilir bir yargıçtı. Biz çocuklarına torunlarına daima dürüst hakkaniyetli, dürüst ve adil insanlar olmamızı öğütlerdi. Onu her zaman Kıbrıs Türkünün varlığına olan inancı, yurduna olan sevgisi ve en önemlisi adalet ve hukuk aşkıyla anacağız ve daima kalbimizde yaşatacağız” dedi.

-Vehit: "Bana öğrettiği her şey için minnettarım"

Gazimağusa Mahalli Baro Başkanı Avukat Mine Vehit de meslek hayatı boyunca Bilgehan’dan çok şey öğrendiğine vurgu yaparak “Hukuk camiası Bilgehan’ı her zaman nezaket beyefendiliği, hukuk bilgisi ile anacak” dedi.

Vehit, “Çok çok üzgünüz. Bana öğrettiği her şey için minnettarım ve her zaman söylendiği gibi önemli olan geride gök kubbede hoş bir seda bırakmaktadır. O giderken bize o sedayı bıraktı. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

-Şefik: "Orhan Bey aklımıza daima hukuka olan düşkünlüğü ve hukuk aşkı ile gelecek"

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de Bilgehan’ın hukukçu kişiliği ile her zaman öne çıktığına vurgu yaparak, onun meslek aşkının gençlere örnek olduğunu ve olmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Şefik, “Orhan Bey aklımıza daima hukuka olan düşkünlüğü ve hukuk aşkı ile gelecektir. Mecliste yapılacak olan törenden önce kendisine bir de çok sevdiği mahkemenin önünde uğurlamak istedik. Bir dönemin saygın hukukçuların son temsilcilerindendir Orhan Bey. Maalesef o neslin sayıları gittikçe azalmaktadır. Hangi görevde bulunursa bulunsun, hukukçu kimliği daima öne çıkmıştır. Siyasi döneminde de hukukçu kimliğini hiçbir zaman bırakmamıştır. Herkesin sevdiği, saydığı, görüşlere ehemmiyet verilen, güvenilen bir hukuk insanıydı. Meslek aşkı gençlere örnek olmuştur ve olmaya devam edecektir.” dedi.