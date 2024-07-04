Seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu'nda (AP) siyasi gruplara son şeklini vermek için çabalar hızlanırken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başını çektiği yeni "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakı, Avrupa Birliği (AB) karşıtı, sağ ve aşırı sağcı partileri çatısında toplayan yeni bir siyasi grup olma yolunda ilerliyor.

6-9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinin ardından AB'nin gelecek 5 yıllık yönetimini oluşturmak için çalışmalar sürüyor.

İlk adım, 27 Haziran'da düzenlenen AB zirvesinde atıldı. Üye ülkelerin liderleri, AB Konseyi Başkanı olarak eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı seçti, AB Komisyonu Başkanlığına bir dönem daha Ursula von der Leyen'i, AB Yüksek Temsilciliğine ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı önerdi.

Von der Leyen ve Kallas'ın göreve başlaması için 16-19 Temmuz'da düzenlenecek Genel Kurul oturumunda AP'nin güvenoyunu alması gerekiyor.

Ancak AP'deki siyasi grupların oluşumuyla ilgili dinamik bir süreç yaşanıyor. Sandıktan güçlenerek çıkan aşırı sağcı partilerden bazıları birleştiklerini duyuruyor. Bazı gruplar, grupların formasyonu için son tarih olarak belirlenen 8 Temmuz'u dahi geçireceklerini duyuruyor.

30 Haziran'da, Avusturya, Macaristan ve Çekya'daki AB karşıtı ve aşırı sağcı partiler, Patriots of Europe (Avrupa'nın Vatanseverleri) adını verdiklerini bir ittifak kurduklarını duyurdu.

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi'nden (ANO) oluşan gruba kısa sürede diğer aşırı sağcı ve AB karşıtı partilerden destek mesajları geldi.

- Portekiz'in Chega'sı, İtalya'nın Lega'sı, katılmaya istekli

AP'de mevcut aşırı sağcı grup Kimlik ve Demokrasi'nin (ID) üyesi Chega'nın Başkanı Andre Ventura, Avrupa'nın Vatanseverleri'nin kurulmasının akabinde yaptığı açıklamada kısa zamanda diğer aşırı sağcı partilerden de katılım olacağından emin olduğunu, AP'ye girmeye hak kazanan 2 milletvekilinin bu çatıya girebileceğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) mensubu Lega'nın lideri Matteo Salvini, Rai radyosuna yaptığı açıklamada Avrupa'nın Vatanseverleri'nden katılım teklifi aldıklarını ve bunun iyi bir fırsat olduğunu değerlendirdi.

"İstihdam, aile, gençlerin geleceğini merkeze koyan partilere katılmak bence doğru olan yoldur." ifadelerini kullanan Salvini, teklifi incelediklerini bildirdi.

- 3. en büyük grup olmayı hedefliyorlar

Orban'ın Salvini'ye götürdüğü teklifle Avrupa'nın Vatanseverleri grubunu büyütmesinin, ID'nin yerine geçeceği, diğer bir deyişle şu an 5. sırada yer alan ID'yi yeniden şekillendireceği ifade ediliyor.

Zira hem Chega hem Lega, halihazırda 58 milletvekilli ID'nin çatısı altında. ID'deki 30 milletvekilini ise Fransa'da 30 Haziran'da yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda yüzde 33 oyla birinci parti olan Marine Le Pen başkanlığındaki Ulusal Birlik (RN) üyeleri oluşturuyor.

Fidesz'den 10, ANO'dan 7, FPÖ'den 6, Chega'dan 2, Lega'dan potansiyel 8 milletvekili ile Avrupa'nın Vatanseverleri, AP'de siyasi grup kurmak için en az 25 sandalye kriterini karşılamış olacak.

Ancak AP'de siyasi grup kurmanın diğer kriteri de 7 üye ülkeden milletvekiline sahip olmak, halihazırda Macaristan, Avusturya ve Çekya'dan üyesi olan Avrupa'nın Vatanseverleri'nin en az 4 ülkeden parti ile daha ittifak kurması gerekiyor.

Orban, son açıklamalarında gelecek günlerde Avrupa'nın Vatanseverleri'nin üye sayısını giderek artıracağını, hatta kısa süre içinde önce 3. sonra 2. sıraya yerleşeceğini iddia ediyor.

- Muhtemel müttefikler İtalya, Portekiz, İspanya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'dan

Henüz diğer sağ ve aşırı sağ partilerden açıklama gelmedi.

Polonyalı aşırı sağcı PiS partisi, ECR çatısında kalmayı tercih ettiğini duyurdu.

ID çatısındaki, Le Pen'in partisi RN, Hollandalı Geert Wilders liderliğindeki PVV ve Belçikalı Vlaams Belang ve İspanyol Vox'un Avrupa'nın Vatanseverleri'ne katılacak potansiyel adaylar olduğu düşünülüyor.

Almanya'da seçimden ikinci parti çıkan ve henüz bir siyasi grubun mensubu olmayan AfD'nin eşbaşkanı Alice Weidel, 30 Haziran'da partisinin kongresinde yaptığı açıklamada Orban'ın yeni ittifakına ilgi duyduklarını duyurmuştu.

Söz konusu partilerin katılması halinde Avrupa'nın Vatanseverleri, AP'de siyasi grup kurmak için en az 7 ülkeden üye şartını da sağlamış olacak.

Bu gelişmeler karşısında ECR ve ID'nin duyurulan grup toplantıları ertelendi. Bunun bir nedeninin de Le Pen'in kararını, Fransa'da 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tur seçimlerden sonraya bırakması olduğu biliniyor.

Ancak AP'nin grup toplantılarını yaparak son şekli almaları için belirlediği son tarih, 8 Temmuz.

Orban da yeni grubun kurulduğuna dair resmen duyuruyu 8 Temmuz'da yapacağını söylemişti.