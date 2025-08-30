Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen'in 1970 ve 1980'lerde Amazon'da şirkete ait çiftlikte işçileri "köle" benzeri koşullarda çalıştırdığı gerekçesiyle yaklaşık 30 milyon dolar toplu manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme, Volkswagen'in bir yan kuruluşu aracılığıyla Brezilya'nın Para eyaletinde sahip olduğu bir çiftlikte 1974-1986 arasında yüzlerce işçiyi "aşağılayıcı" koşullara maruz bıraktığı yönündeki suçlamaları kabul etti.

Mahkeme dosyalarına göre yaklaşık 300 işçi, ormanı temizlemek ve meraları hazırlamak için düzensiz sözleşmelerle işe alınmış, silahlı muhafızlar tarafından izlenmiş, güvencesiz barınma koşullarında yaşamak zorunda bırakılmış, yetersiz gıda almış ve borç esareti sistemi altında çiftlikte kalmaya mecbur bırakılmıştı. Ayrıca, çiftlikte sıtmaya yakalanan işçilere hiçbir tıbbi müdahale sağlanmamıştı.

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, kararında, kanıtların çiftliğin Volkswagen'e ait olduğunu ve koşulların köle emeğinin yasal tanımına uyduğunu doğruladığını söyleyerek, şirketin toplu manevi tazminat olarak yaklaşık 30 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Çalışma Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu uygulamalar Brezilya'nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Volkswagen'in Brezilya merkezinden yaptığı açıklamada ise kararın temyize götürüleceği belirtildi.

Savcılık, konuya ilişkin 2019'da bir soruşturma başlatmasının ardından ileri soruşturmalar ve tanık ifadeleriyle 2024'te Volkswagen'i resmen suçlamıştı.