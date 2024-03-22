Onur Kayabaşı'nın otopsi raporu davayı etkileyecek!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ de Namık Kemal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir barın ön kısmında ciddi şekilde darp ettiği Onur Kayabaşı’nın hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan Mustafa Babaç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Yavuz, 17.03.2024 tarihinde saat 18:55 raddelerinde Girne’de sakin Onur Kayabaşı’nın konu ikametgahı içerisinde aniden fenalaşarak vefat ettiğini söyledi. Polis, 18.03.2024 tarihinde müteveffanın cesedi üzerinde Dr. İdris Deniz tarafından yapılan otopsi neticesinde, kesin ölüm sebebinin net olarak tespit edilememesine rağmen, karın bölgesine (pankreas) aldığı darbeye bağlı olduğuna geliştiğinden şüphe edilen organlarındaki kan pıhtısına bağlı olmuş olabileceği öğrenilmiş ayrıca ölüm sebebinin yapılacak tetkik sonucu belirleneceğini ifade etti.

Yavuz, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, 13.03.2024 tarihinde saat 00:07 raddelerinde Girne' de Namık Kemal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Avlu bar isimli barın ön kısmında, müteveffa ile zanlı arasında kendisine küfür etmesi nedeniyle sözlü bir tartışma meydana geldiğini, akabinde zanlının yanında bulunan arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle müteveffanın başına sağ eli ile tokat vurmak ve sağ ayağı ile karın bölgesine tekme vurmak atmak sureti ile darp ettiği tespit ettiğini açıkladı. Polis, 14.03.2024 tarihinde müteveffanın Girne Akçiçek hastanesi Acil servisine "sol yan abdominal bölgeye tekme vurulması" şikayetiyle giderek muayene olduğunu ve sonrasında taburcu edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, Kayabaş’ının ölüm nedeniyle ilgili kesin raporun beklendiğini, Türkiye’den gelecek rapor ışığında zanlı aleyhine getirilecek suçun nevinin değişebileceğini ancak şu anda ciddi darp suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.