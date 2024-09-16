Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yarın hava parçalı ve az bulutlu, Çarşamba, az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Perşembe parçalı ve az bulutlu, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde ise 29 – 32 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.