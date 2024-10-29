ÖNCÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 101 YILINI KUTLAR NİCE NİCE YÜZ YILLAR DİLERİM

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü Türkiye Cumhururiyeti'nin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekım günü dolayısıyle mesaj yayınladı. Öncü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk Milleti ile birlikte Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırması ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan etmesi, yüzyılımızın en müstesna olaylarından bir tanesidir Kökleri asırlara dayanan bir uygarlığın temelinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün bölgesinde sahip olduğu stratejik ve dünya siyasetine yön verme gücüyle Türk Milleti’nin gururu konumundadır.Bu vesile ile her zaman KKTC'nin yanında tam destek olan Türkiye Cumhuriyetimizin yeni yaşını en içten dileklerim ile Gazimagusa ilçesi olarak kutlarım ....