Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi Güneş Onar ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun, liderlerin geçen pazartesi günü yaptığı görüşmenin ardından yeni geçiş noktalarının açılması konusunu ele almak üzere önümüzdeki hafta görüşmesinin beklendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında geçen pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından, iki lider arasında yeni bir görüşme yapılmadan önce görüşmede gündeme getirilen konuların Onar ile Menelau tarafından ele alınacağının açıklandığını anımsattı.

Gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin “edindiği bilgilere dayanarak” Rum kesiminin görüşmenin bu hafta yapılması konusunda hazır olduğunu ifade ettiğini, ancak Kıbrıs Türk tarafının daha fazla zaman istediğini ve muhtemelen görüşmenin önümüzdeki hafta yapılacağını ekledi.