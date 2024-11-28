Ombudsman İlkan Varol, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Genel Sekreter Osman Akın’la 3 Aralık’ta görüşülecek İsias Otel davası öncesinde Ankara’da temaslarda bulundu.

Ombudsman Varol’un başkanlık ettiği heyet, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile ayrı ayrı görüştü.

-Karakaya

Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya görüşmelerde, gazeteci Nezire Gürkan tarafından hazırlanan, yaşanan sürecin anlatıldığı “Kalplerdeki İz: 35 Şampiyon Melek” kitabını Malkoç’a ve Kılıç’a hediye etti.

Yapılan görüşmeleri BRT’ye değerlendiren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, iki yıldır yılmadan, bıkmadan usanmadan çocuklarının adaleti için mücadele ettiklerini belirtti.

İlk günden beridir “İsias Ortak Davamız” dediklerini, yaptıkları görüşmelerde de onun üzerinde durduklarına vurgu yapan Karakaya, “İsias Otel’de hayatını kaybeden 72 canın adaleti sağlanmalıdır. 72 canın adaleti olası kastla sağlanmalıdır. Gereken adalet sağlanana kadar aileler olarak hiç durmadan mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Karakaya, 5. duruşmamız 3 Aralık’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde olacak. Herkesin bizimle yanımızda olduğunu biliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Şampiyon Meleklerimizin, rehberlerimizin 72 canın adaleti sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.