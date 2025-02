(Kamalı Haber) - Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan zanlı Tahsin Yamaner bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Yusuf Türkkal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 09.02.2025 tarihinde, saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa- Güzeyurt anayolu üzerinde bulunan Onan Ltd önlerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki meçhul plakalı araç ile batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden meçhul sürücü o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Ahmet Can KEPENEK (E-24, TC-İşçi)’e muhtemelen aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, Kaza sonucu yaya Ahmet Can KEPENEK'in kaza mahallinde almış olduğu yaralara dayanamayarak vefat ettigini, sürücünün kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan meçhul araç ile ayrıldığını belirtti. Polis, Müteveffa’nın cesedi otopsi maksatlı LDH morguna kaldırıldığını, mesele ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ileri tahkikat neticesinde meçhul plakalı aracın Lefke’de tespit edilerek konu aracın YM 003 plakalı Range Rover marka jeep olduğu, ve aracın Lefke‘de sakin Tahsin YAMANER'in kullandığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının saat 05.00 sıralarında derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan analiz için 20 cc kan örneği alındığını, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi .