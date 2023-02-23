Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt – Lefkoşa ana yolu üzerinde Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ölümlü motoksiklet kazası meselesi ile ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan motosiklet sürücüsü Kemal Hamit Tedavi Görmekte olduğu hastaneden sedye ile mahkemeye getirildi.

Mahkemede yemilni şahadet veren Müfettiş Muavini İsmail Yağız, olguları aktardı. Polis, 25.10.2022 tarihinde Kemal Hamit’in, yönetimindeki ME 476 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Arda Market önlerine geldiğinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan Musa Baytar’a çarptığını belirtti.Polis, kazada ağır yaralanan Musa Baytar’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal Hamit’in beyin ameliyatları geçirdiğini ve halen tedavisinin sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının da yayanın da kan örneklerinin alındığını ve ikisinde de alkol tespit edilmediğini söyledi. Polis, Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne neden olma, Süratli Sürüş ve Tehlikeli Sürüş suçuna methaldar oldğunu belirtti. Polis, zanlının Sivil Hizmet Görevlisi olduğunu söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, ayda 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 500 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.