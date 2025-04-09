(Kamalı Haber) - Taşkent'te dün meydana gelen üzücü iş kazası, iş güvenliği önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu acı bir şekilde bir kez daha ortaya koydu. Turkcell iletişim firması için Taşkent'teki bir baz istasyonunda yürütülen montaj çalışmaları sırasında yaşanan olayda, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Fatih Şafakoğlu (E-35) hayatını kaybetti.

8 Nisan 2025 tarihinde saat 13.15 sıralarında, Taşkent'in güneydoğusunda bulunan Turkcell'e ait baz istasyonunda, Natek Mühendislik Limited çalışanları kule üzerinde bulunan Muzaffer Yurtman'a 3 kilo ağırlığındaki "Conbainair" isimli malzemeyi halat yardımıyla yukarı çekiyordu.

Çalışma esnasında yaşanan dikkatsizlik sonucu, yaklaşık 20 metre yükseklikteki çelik kelepçe koptu ve malzeme tam aşağıda çalışmakta olan Boğazköy sakini Fatih Şafakoğlu'nun başına düştü. Ağır yaralanan Şafakoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Natek Mühendislik Limited sorumlusu Turan Şahin ve bu işin yapılması konusunda KKTC Turkcell ile iş birliği içinde olan Reon Teknoloji Limited Direktörü Kayhan Metin'in, çalışma sahasında İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli önlemleri almadığı tespit edildi.

Fatih Şafakoğlu'nun cenazesi otopsi için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan Göksel Akkuyu, Turan Şahin, Kayhan Metin ve Mehmet Can Esen bugün Girne'de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığını değerlendirerek, yurtdışına çıkış yasağı, haftada bir gün en yakın polis karakoluna imza verme zorunluluğu, 30 bin TL nakdi teminat yatırmaları ve her bir zanlı için 1 milyon TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.