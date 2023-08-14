İskele'de Breeze isimli eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz'in ailesi, İskele Kaza Mahkemesi'nde isyan etti.

"Hesabı sorulacak", "Cenazede yanımızda kimse yoktu", "Hem parasını alacaklar hem de çocuğu öldürecekler", "Bizim ırkımızda değer vermezler" gibi ifadeler kullanan aile yakınlarının öfkesi ve üzüntüsü gözlerden okunuyordu.

Hüseyin Mavideniz'i 13 yaşından itibaren İngiltere'de büyüten dayısı ise "Hüseyin Mavideniz, çok büyük iş adamı olacaktı. Geçen hafta büyük bir iş yerinin sahibi olmuştu... Tek umudu çocukları için Kıbrıs'tan ev almaktı. Babasının acil durumunu öğrendiği için Kıbrıs'a gelmişti. Ülkemde oğlumu öldürdüler" dedi.