AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay Kıbrıs'ta bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması sırasında KKTC makamlarının görüşünün alınmamasını eleştirdi.

Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında konuştu.

Konuşmasında, Kıbrıs'taki gelişmelere de dikkati çeken Oktay, "Kıbrıs'ta bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması sırasında KKTC makamlarının görüşünün alınmaması ve karar metnindeki tek taraflı ve gerçekleri yansıtmayan iddialar, KKTC'ye olan desteğimizin önemini ortaya koyuyor. KKTC makamlarının bu konudaki açıklama ve tutumlarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.