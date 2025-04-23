İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bugün İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bir açıklama yaparak, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Oğuz, mesajında şunları kaydetti:

"Silivri ve çevresinde hissedilen deprem nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak büyük bir endişe yaşadık. Ancak şu ana kadar can kaybı olmaması bizleri derinden sevindirmiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”