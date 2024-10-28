Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir” sözlerini hatırlatarak, Türk milletinin zorluklarla geçen bir yüzyılın ardından bugün tüm dünyaya kendini güçlü bir cumhuriyet ile kanıtladığını belirtti.

Mesajında, Türkiye'nin geçen bir asırda gelişim gösterdiğini ve uluslararası itibar kazandığını ifade eden Oğuz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te başlayan yolculuğu, Atatürk'ün çizdiği vizyon doğrultusunda büyük başarılarla doludur. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu yolculuğa gönülden bağlıyız ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilelebet varlığımızı sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ve gururla kutlarken, Türkiye ve KKTC arasındaki “güçlü bağların daha da pekişmesi” temennisinde bulundu.