Yalınkaya, Sınav Tüzüğü’nün bir an önce hayat bulmasını talep etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya’yı kabul etti.

İçişleri Bakanlığında saat 10.00’da yapılan kabulde, Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen de hazır bulundu. Kabulde, Belediye Personel Yasası ve yasaya bağlı Sınav Tüzüğü konuları ele alındı.

-Yalınkaya

Görüşmede ilk sözü alan BES Başkanı Yalınkaya, Belediye Personel Yasası’na bağlı Sınav Tüzüğü’nün 13 yıldır henüz hayata geçmemiş olmasından dolayı belediyelerin ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatarak, belediyelerde likayatın önemine vurgu yaptı ve liyakatın sağlanabilmesi için Sınav Tüzüğü’nün bir an önce hayat bulması gerektiğini belirtti.

Yalınkaya, söz konusu tüzükle alakalı kendilerine hızlı bir şekilde hazırlanıp Bakanlar Kurulu’ndan geçeceği yönünde söz verildiğini kaydederek, devlette devamlılık ilkesinin altını çizdi.

Bunun yanında, Personel Yasası’nda tadilat ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Yalınkaya, belediyelerin birleştirilmesinin ardından konjonktürün, belediyelerin sayısının, yapılarının değiştiğini, ihtiyaçların çoğaldığını söyleyerek, buna ilişkin süreçte de yetkili sendika olarak kendilerinin ve diğer sendikaların da katılımcı olacağını ifade etti.

Yalınkaya, yeni yasama dönemi ile birlikte yıl bitmeden bu sorunun aşılması temennisinde bulundu.

- Oğuz: “Sendikalarla birlikte, belediye başkanları ile istişare içerisinde bu sorunu çözeceğiz”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, BES Başkanı Yalınkaya’ya ziyaretinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, Meclis’in büyük özveri ve çalışmasıyla belediyeler reformunun yürürlüğe girdiğini, bundan sonra da ihtiyaç duyulan yasa ve tüzüklerin çıkarılması için ilgili bakanlıklara bağlı birimlerin çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Devlette devamlılığın esas olduğuna dikkat çeken Oğuz, bu çerçevede yapılması gerekenleri Yerel Yönetimler Bölümü ile sendikalarla birlikte ve belediye başkanlarıyla istişare içerisinde yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Oğuz, belediyelerin işleyişinde, sadece hizmet verme anlamında değil personelin verimliliği ve haklarını almaları anlamında da yapılacak çalışmaların büyük önem arz ettiğini söyleyerek, bundan sonraki süreçte de her zaman diyalogdan yana olduklarını, belediye başkanları ve sendikalar arasında gerektiğinde köprü görevi görerek sorunların çözümü için uğraşacaklarını dile getirdi.