Oğuz, Anneler Günü'nü kutladı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Sevgi, şefkat ve fedakârlık timsali tüm annelerin günü kutlu olsun "

Bakan Dursun Oğuz, hayatın ilk rehberi olan ve geleceğin sağlam temeller üzerine kurulması için her türlü çabayı gösteren; sevgi, şefkat ve fedakârlık timsali tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

"Başarılı nesiller yetiştirilmesinde annelerin büyük payı vardır"

Annelerin toplumların temeli olan aile müessesesinin nesiller boyu yaşatılmasın da üstlendikleri görev ve sorumlulukların olduğunu belirten Bakan Oğuz, ülkenin geleceğinin teminatı olan çocukların yetiştirilmesinde milli ve manevi değerlere sahip; özverili, çalışkan ve başarılı nesiller yetiştirilmesinde annelerin büyük payının olduğunun altını çizdi.

Oğuz mesajının sonunda KKTC'nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden annelerin, bu mücadele uğrunda hayatını kaybeden

şehitlerin ve gazi olan kahramanların annelerinin de gününü kutlayarak şükranlarını sundu.