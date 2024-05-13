Yeniceköy Cumhuriyet Lisesi 7/A Öğrencisi Naim Kusetoğulları iddalara göre; bugün Sosyal Bilgiler Öğretmeni H.S tarafından, sınıf içerisinde ağzında sakız olduğu gerekçesiyle yüzüne defalarca tokat atıldı.

Naim Kusetoğulları darp edildiği için babası Mehmet Salih Kusetoğluları tarafından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine götürülerek darp raporu aldı.

Mehmet Salih Kusetoğluları ve oğlu raporla birlikte Demirhan Polis Karakolu’na giderek şikayette bulundu. Naim Kusetoğulları’nın aldığı raporda “Sol yanağında kızarıklık ve sol kulakta ağrı’’şeklinde tanı vardı.

Şikayet ve darp raporu sonrası polis ilgili öğretmen hakkında soruşturma başlattı..

Baba Mehmet Salih Kusetoğluları ise yaptığı açıklamada; "bu işin peşini bırakmayacağım. Eğtim Bakanlığı’na çağrımdır: “biz aileler çocuklarımızı okula şiddet görsünler diye göndermiyoruz. Eğer oğlum sakız çiyniyorsa ve uyarılmış olsada ve devam ediyorsa bile çocuğa tokat atma hakkı olmaz. Aileye bildirilir. Oğlunuz böyle disiplinsizlik yapar denilir. Biz gerekli uyarıyı çocuklarımıza yaparız” dedi.

Olay Nergizli köyünde büyük infiale yol açtı.