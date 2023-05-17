Ziyarette öğrenciler Bakan’a çiçek ve okulun mutfak bölümünde öğrenciler tarafından yapılan tatlılar hediye edildi.

Kabulde ayrıca, Liseler Arası Şiir Okuma ve Yazma Yarışması’nda dereceye giren Murat Rozybayev “Elbette Güzel Günlerimiz de Olacak” isimli şiiri okudu.

Heyete Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın eşlik etti.

Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak kurtuluş savaşını başlattığını bunun Kıbrıs Türk Halkına varoluş mücadelesinde özgüven de verdiğini kaydetti.

Bakanlık olarak devleti devredecekleri gençler yetiştirmek için uğraş verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkünün geçmişte toprağı vatan yapmak için mücadele verdiğini, bugün de kendilerinin kurulan devleti kurumsallaştırmak için mücadele verdiklerini, yarın da bugünkü gençler devleti ve halkı muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için mücadele vereceğini, bu konuda gençlere inancının tam olduğunu söyledi.