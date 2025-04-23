23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Özle Işıman’ın başkanlığında Lefkoşa’daki ilkokullardan seçilen 10 kişilik öğrenci heyeti, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi makamında ziyaret etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, makamını temsili olarak Atatürk İlkokulu öğrencisi Tuana Keleş’e devretti.

Ziyarette konuşan Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Özle Işıman, böylesi anlamlı bir günde, yoğun programına rağmen öğrencilere zaman ayıran Kuni’ye teşekkür etti.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini vurguladı ve öğrencilere ziyaret anısına hediyeler takdim etti.

Polis Genel Müdürü makamını devralan Tuana Keleş de okul giriş ve çıkış saatlerinde polis bulundurulması, öğrencilerin güvenliği, polis ve itfaiye araçlarının yenilenmesi ile trafik kurallarına uymayan, özellikle kırmızı ışıkta durmayan sürücülerin rapor edilmesi gerektiğini ifade etti.

-İlçe Polis Müdürlüklerine de ziyaret gerçekleştirildi

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’deki ilkokullardan oluşan öğrenci heyetleri, ilçe Polis Müdürlüklerine ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde öğrencilere hediyeler takdim edilirken, müdürlük makamları temsili olarak öğrencilere devredildi.