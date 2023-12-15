Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Öğrenci Kulüpleri Birimi tarafından, Öğrenci Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yönelik “Öğrenci Kulüpleri Zirvesi’23” etkinliği düzenleniyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Öğrenci Kulüpleri Zirvesi’nde, üniversitede aktif 45 öğrenci kulübünün 360 kişilik yönetim kurulu üyeleri yarın 7 farklı sunum izleyecek.

Zirve 10.00-16.00 saatlerinde Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

Zirve kapsamında öğrenciler; sosyal girişimcilik, sivil toplum, iletişim, liderlik, takım yönetimi, etkinlik yönetimi alanlarında deneyimli misafir konuşmacılar ile akademisyenler tarafından verilecek 7 farklı sunum izleyecek.

DAÜ İletişim Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin katkıları, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Te Medya, Petek Pastanesi ve Oza Kahve’nin destekleriyle düzenlenen zirve açılış konuşmaları ile başlayacak.

Açılış konuşmalarının ardından 30’ar dakikalık sunumların ilkini Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ratip “Sivil Toplum ve Gönüllülük” konusunda gerçekleştirecek.

Sonrasında sırayla; DAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya “Etkinlik Yönetimi”, Haber Kıbrıs Genel Müdürü Gazeteci Hüseyin Ekmekçi “Medya Yoluyla Etkili İletişim”, İletişim Uzmanı Özdemir Tokel “Etkili İletişim”, Sosyal Medya İçerik Üreticisi Mehmet Ekin Vaiz “ Sosyal Medya Yönetimi”, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi Kıdemli İK Danışmanı Jülide Erdal Üngör “Liderlik ve Takım Çalışması” ve DAÜ TV – DAÜ Radyo Müdürü ve Görsel Medya İşleri Koordinatörü Şevket Serkan Şen “Sponsorluk” başlıklarında sunum yapacak.