Aydınköy’de meydana gelen sirkat ve mülke tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kenan Demirtoy mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 1 Şubat 2023 tarihinde saat 18.50 raddelerinde Aydınköy’de H.B’ye ait ikametgahın batı kısmındaki bahçesi içerisinde muhafaza edilen 1 adet Stil 250 marka turuncu renk odun kesme

makinesini sirkat edilgdiği yönünde şikayet yapıldığını belirtti. Polis yapılan şikayet üzerine olay yerinden alınan kamera görüntülerinde söz konusu makineyi huzurda bulunan zanlı Kenan Demirtoy’un aldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve tutuklandığını belirtti. Polis zanlının akabinde gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve çalmış olduğu odun kesme makinesinin tasarufunda tespit edilerek emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve ilk etapda zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)