Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) tarafından düzenlenen mART Fest, bu yıl dördüncü kez sanatseverlerle buluşuyor. ODTÜ KKK’den yapılan açıklamaya göre, 26 Mart’a kadar devam edecek Festival’in açılışı, bugün saat 14.30’da Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.Kültür Dairesi’nin düzenlediği 31. – 32. Devlet Fotoğraf Yarışması kapsamındaki “Benim Şehrim Lefke’m ve Benim Şehrim Güzelyurt’um” sergisi de bu kapsamda ziyaretçilere kapılarını açacak.Saat 20.00’de ise, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek “Burun” adlı tiyatro oyunu, Kültür ve Kongre Merkezi Rauf R. Denktaş Salonu’nda izleyicilerle buluşacak.ODTÜ’nün toplumsal hizmet misyonu kapsamında düzenlenen ve toplumun kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlayan festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler şöyle: “6 Mart Perşembe, 22.00 – KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri14 Mart, 20.30 – Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu “Beni Macbeth’me” müzikali18 Mart, 20.00 – Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi “Çanakkale Geçilmez” Konseri19 Mart – Caz sanatçısı Okan Ersan ile söyleşi20 Mart, 20.00 – KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri26 Mart, 20.00 – Lefkoşa Belediye Orkestrası Film Müzikleri KonseriODTÜ KKK öğrenci topluluklarının gerçekleştireceği etkinlikler”Festival programının ayrıntılarına ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün resmi internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedilen açıklamada, tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu vurgulandı.

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