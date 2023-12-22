KKTC Merkez Bankası ve KKTC İstatistik Kurumu tarafından “Uluslararası Para Fonu (IMF) Altıncı El Kitabı”na uygun olarak hazırlanan “Ödemeler Dengesi İstatistikleri” yayımlandı.

KKTC Merkez Bankası ve KKTC İstatistik Kurumu ortak basın açıklamasına göre, “Ödemeler Dengesi İstatistikleri” KKTC Merkez Bankası ve KKTC İstatistik Kurumu web sitelerinde (https://stat.gov.ct.tr/ - http://mb.gov.ct.tr/) eş zamanlı yayımlandı.

“2022 yılı ödemeler dengesi istatistikleri”; güncel uluslararası kavram ve standartlara uyumlu bir şekilde, karar alıcılar ve veri kullanıcılara karşılaştırılabilir, tutarlı, şeffaf, doğru ve güvenilir ödemeler dengesi istatistikleri üretilebilmesi için konuya yönelik bilgi paylaşımı, işbirliği ve görev dağılımının belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu arasında Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin oluşturulması ile ilgili işbirliği protokolü” kapsamda, “IMF’nin Altıncı El Kitabı” formatına uygun olarak hazırlanan 2022 yılı ödemeler dengesi istatistiklerine, 2019-2020-2021 yılları için yayınlanan ödemeler dengesi istatistiklerinde geçmişe dönük olarak “İthalat” kalemine su ve elektrik alımı hesaplamaları da dahil edildi.

Ayrıca “Hizmetler Dengesi” ana kalemi altında yer alan “İnşaat”, “Sigorta ve Emeklilik Hizmetleri”, “Diğer İş Hizmetleri”, “Yolcu” kalemleri verilerinde de revizyon yapılırken, bunlar dışında istatistikleri oluşturan verilerde yüksek tutarlı değişiklik yapılması halinde, kamuoyuna bilgi verme kaydıyla, geçmiş yıllara ait istatistikler de güncellenebiliyor.