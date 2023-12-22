Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa-Güzelyurt yolunda yaya 42 yaşındaki Engin Kuzucu’ya çarparak ölümüne neden olan 44 yaşındaki Chiru Nicolae hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 27 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa-Güzelyurt yolunda saat 00.40 sıralarında yaya olarak, yolu geçen 42 yaşındaki Engin Kuzucu’ya çarparak, ölümüne neden olduğunu söyledi. Yargıç, yayanın kazadan bir gün önce Türkiye’den KKTC’ye geldiğini, yola çıkarken sağa bakmadığını, 63 promil alkollü olduğunu ve siyah kıyafetler giydiğini belirtti. Yargıç, kazanı meydana geldiği noktanın karanlık olduğunu, ayrıca yayaların yola girmesini engelleyecek bariyer olmadığını söyledi. Yargıç, sanığın 100 kilometre hız limiti olan yolda 95 km ile seyrettiğini ancak yolun aydınlatma olan kısmına girmeden önce bir kaza riskine karşı süratini daha da düşürmesi gerektiğini ancak dikkatsiz davranarak, bunu yapmadığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı, yollardaki aydınlatma yetersizliğinin kazaların oluşumuna katkı koyduğuna değindi. Yargıç, ölüme sonuçlanan kazaların giderek, yaygınlaştığını, bu durumun hem büyük acılar yaşanmasına hem de toplumda tedirginliğe neden olduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığın yargılandığı davanın 7 kadar hapis cezası öngördüğünü ancak meydana gelen kazada yayanın katkısal kusurunun daha fazla olduğunu belirtti. Sanığın trafik sicilinin temiz olduğunu kaydeden yargıç, ilk günden itibaren polise yardımcı olduğunu, davasını kabul ettiğini belirtti. Yargıç Barkın, tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu 5-6 km'leri içerisinde 44 yaşındaki Chiru Nicolae, yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği esnada aynı yol üzerinde yine yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen İskele’de sakin 42 yaşındaki Engin Kuzucu’ya çarpmıştı. Kaza sonucu yaya Engin Kuzucu olay yerine yaşamını yitirmişti.