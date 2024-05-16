Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve KKTC Basketbol Federasyonu'nun organizasyonu, Başman Grup'un katkılarıyla organize edilen 19 Mayıs Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tolga Kınacı anısına Merkez Lefkoşa’da düzenlenen turnuva, kızlar ve erkekler olmak üzere ortaokul (yıldız) ve lise (genç) kategorilerinde yapıldı.

İki gün süren müsabakalarda dereceye giren okullara madalyaları ve kupaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Belediye Meclis üyeleri, Eğitim Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve merhum Tolga Kınacı’nın babası Ahmet Kınacı, abisi Hüseyin Kınacı ve eşi Gülçin Kınacı tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, etkinliğe koyduğu katkılardan dolayı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür plaketi verdi. Katılan okul takımlarına da katılım belgeleri takdim edildi.

Turnuva sonuçları şöyle:

“Ortaokul (Yıldızlar) Kızlar: 1) Lapta Yavuzlar Lisesi (Takım 1); 2) İrsen Küçük Ortaokulu (Takım 1); 3) Lapta Yavuzlar Lisesi (Takım 2).

Ortaokul (Yıldızlar) Erkekler: 1) Lapta Yavuzlar Lisesi; 2) Atleks Sanverler Ortaokulu; 3) Levent Kolej.

Lise (Genç) Kızlar: 1) Lapta Yavuzlar Lisesi; 2) Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (Takım 2); 3) Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (Takım 1).

Lise (Genç) Erkekler: 1) Bülent Ecevit Anadolu Lisesi; 2) Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (Takım 1); 3) Güzelyurt TMK”