Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mayıs Türk Eczacılık Günü dolayısıyla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen törene katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Eczacılık Günü’nü kutlamanın bir onur olduğunu belirterek, UKÜ eczacılık bölümü öğrencilerine gelecekte başarılar diledi.Eczacılık bölümü eğitimi alan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde bilgiye ulaşıp bilgiyi analitik olarak incelemek ve değerlendirebilmenin önemine işaret etti. “Sağlık çağımızın en önemli bilim dalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, insan sağlığını korumak için gelişmeleri iyi takip etmek gerektiğini belirterek, hayat boyu eğitimin önemine vurgu yaptı.