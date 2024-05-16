Bilim Lefkoşa Şenliği pazartesi ve salı günü Lefkoşa'da yapılıyor.

Şenliği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Milli Eğitim Bakanlığı, İTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, T3 Vakfı ve KIBZEV tarafından desteklenen ve6-14 yaş grubu çocuklara bilimi sevdiren etkinlikler organize eden Bilim Lefkoşa düzenleniyor..

Şenlik, 9.30-14.30 saatleri arasında, “Kahramanzade Mahallesi Şht. Salih Şevket Sokak No:22/4 Lefkoşa” adresinde yer alacak.

Ülkedeki genç kuşağının bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedefleyen iki günlük şenlikte, ilginç bilim deneyleri ve bilimsel sergiler, robot teknolojileri, atölye çalışmaları, havacılık ve uzay atölyesi, matematik atölyesi, doğa fen atölyesi, girişimcilik, teknoloji tasarım ve tarım atölyelerine ait alanlarda etkinlikler düzenlenecek. Üniversitelerin bilim stantlarının da yer alacağı şenlikte, okçuluk, ebru ve seramik gibi sanatsal ve sportif faaliyetler de yer alacak.