483 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti

İstatistik Kurumu, nisan ayı hayat pahalılığını yüzde 5.92 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, nisan ayı hayat pahalılığı yüzde 5.92 olurken, bir önceki aralık ayına göre yüzde 22.98 ve geçen yılın nisan ayına göre ise yüzde 95.60 değişim gerçekleşti.

-Bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 19.48 ile eğlence ve kültür ana grubunda…

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 19.48 ile eğlence ve kültür ana grubunda oldu. Lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 16.15; haberleşme ana grubunda yüzde 15.64, eğitim ana grubunda yüzde 13.36; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 10.30; sağlık ana grubunda yüzde 9.16; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3.74; ulaştırma ana grubunda yüzde 2.66; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.95; giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.77; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.93 artış; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda ise yüzde 2.12 azalış gerçekleşti.

- En yüksek fiyat artışı lens bakım ilaçlarında; en yüksek fiyat düşüşü salatalıkta...

Diğer yandan bir önceki aya göre, endekste kapsanan 483 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 244.66 ile lens bakım ilaçları, yüzde 148.14 ile cep telefonu görüşme ücreti (Kontörlü - B GSM Operatörü) ve yüzde 65.18 ile cep telefonu görüşme ücreti (Kontörlü - A GSM Operatörü) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 64 ile salatalık, yüzde 58.16 ile marul ve yüzde 52.24 ile taze bakla oldu.