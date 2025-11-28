Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yetkilileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Nilden Bektaş Erhürman, görüşmede yaptığı konuşmada, köklü, güçlü ve yarım asrı devirmiş kadın örgütüyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Birliğin 72 yıldır faaliyetlerini sürdürmesinin zor ve önemli olduğuna işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, ortaya büyük bir emek konulduğunu söyledi.

Süheyla Küçük’ün kurucusu olduğu birliğin, sağlam temeller üzerinde yoluna devam ettiğini belirten Nilden Bektaş Erhürman, Süheyla Küçük’ü saygıyla andı, bugüne kadar görev yapan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Birliğin çalışmalarında başarılar dileyen Nilden Bektaş Erhürman, iş birliği yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.

-Tunceri

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri de görüşmede yaptığı konuşmada, Birliğin üç çeyrek asırdan beri özveri, sevgi ve dayanışma ile çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Halide Tunceri konuşmasının devamında Süheyla Küçük’ün bıraktığı mirası gelecek nesillere de teslim etmek istediklerini ifade etti.

“Kıbrıs’ın her Türk kadını, Birliğin doğal üyesidir.” diyen Tunceri, tüm kadınlara kucak açıldığını vurguladı.

Birliğin kadınların sosyal yaşamda, siyasette, eğitim alanında ve ekonomide ilerlemesi için projeler yaptığını anlatan Tunceri, bu yıl 10 kız öğrenciye eğitim bursu verileceğini aktardı.

Eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Tunceri, üniversitelerle olan bağları güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Tunceri, “İçimizden aydın bir kadın ve üst düzeyde biri olarak toplumu kucaklayıcı olmanızdan dolayı sizi tebrik ederiz.” diyerek Nilden Bektaş Erhürman’ı Birliğin fahri üyesi yaptıklarını dile getirdi.