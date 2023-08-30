Nijerya'nın Borno eyaletinde yerinden edilen kişilerin sığındığı kampta bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

 

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno'ya bağlı Monguno bölgesindeki yağışlar nedeniyle yerinden edilen kişilerin kaldığı kampta bir bina çöktü.

 

Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Varol, 2021 yılında Kalkınma Bankası genel kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal kanaatinde olduğunu paylaştı Varol, 2021 yılında Kalkınma Bankası genel kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal kanaatinde olduğunu paylaştı

 

Bölgeye sağlık ekipleri gönderilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.