Nijerya'nın Borno eyaletinde yerinden edilen kişilerin sığındığı kampta bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno'ya bağlı Monguno bölgesindeki yağışlar nedeniyle yerinden edilen kişilerin kaldığı kampta bir bina çöktü.
Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Varol, 2021 yılında Kalkınma Bankası genel kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal kanaatinde olduğunu paylaştı
Bölgeye sağlık ekipleri gönderilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.