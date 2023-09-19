Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde polis ile terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyeleri arasında çıkan çatışmada 6 kişi etkisiz hale getirildi.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, Enugu eyaletinde baskın düzenlemeyi planlayan terör örgütü IPOB üyeleri ile polis arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Nwachukwu, çatışmada 6 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Çatışmanın ardından, teröristlerin eğitim ve saldırı planlaması için kullandığı kampların imha edildiğini belirten Nwachukwu, teröristlere ait 6 el bombası, 14 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı IPOB tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.